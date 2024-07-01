بعد مداهمة مكان إقامته... توقيف متحرّش بقاصر جنوبًا

صدرعن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم التّحرش والإخلال بالآداب العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات، بتاريخ 16-05-2024، لدى شعبة المعلومات عن قيام أحد الأشخاص بالتحرّش بقاصر عمره حوالى 7 سنوات في إحدى القرى الجنوبيّة.

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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى معرفة هويّته ويدعى: م.س. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري).

بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومتابعة، دهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان وجوده، وتمكّنت من توقيفه.



بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني في حقّه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص".