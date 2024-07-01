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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي

Lebanon 24
01-07-2024 | 04:27
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 2 /7 /2024 اعتبارًا من الساعة 6.00 وحتى انتهاء المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
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