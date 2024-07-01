بدء جلسة لجنة المال بحضور وزير الصحة

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير الصحة فراس الابيض، وديوان المحاسبة، ونقابتي أطباء بيروت والشمال، لمتابعة تنفيذ اعتمادات الدواء والاستشفاء في وزارة الصحة.

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