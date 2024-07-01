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لبنان

بدء جلسة لجنة المال بحضور وزير الصحة

Lebanon 24
01-07-2024 | 04:29
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير الصحة فراس الابيض، وديوان المحاسبة، ونقابتي أطباء بيروت والشمال، لمتابعة تنفيذ اعتمادات الدواء والاستشفاء في وزارة الصحة.
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