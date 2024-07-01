جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد في الجنوب.. وهذا ما تبين

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والسوبر ماركات ومحال اللحوم والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات في أحياء مدينة النبطية وسوق الإثنين التجاري وفي بلدة كفررمان وبلدة القليعة قضاء مرجعيون وكيل ورصرصة صهاريج محروقات في منشأة النفط منطقة الزهراني إضافة إلى صدور نتائج عينات المياه المكررة وعددها "٥" والتي سحبت الأسبوع الماضي.وأتت نتائج 4 عينات مطابقة وعينة غير مطابقة، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحبها ووجه له إنذار بضرورة إصلاح الخلل خلال عشرة أيام ليسحب عينة ثانية ليبنى على الشيء مقتضاه.