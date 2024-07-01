المفتي قبلان: لا قوة في هذا العالم تستطيع أن تحمي لبنان مثل المقاومة

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، على أن "البلد في حاجة إلى تضامن سياسي وليس إلى قطيعة، وأي تسوية رئاسية توافقية هي بمثابة مكافأة كبرى للبنان بكل طوائفه، ولا صوت فوق صوت التوافق الوطني".

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وحذر خلال استقباله أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان مع وفد من الهيئة، في مكتبه من "أي خطأ إسرائيلي لأن الحرب مع لبنان ليست نزهة، وما ينتظر إسرائيل لا سابق له، ولا قوة في هذا العالم تستطيع أن تحمي لبنان مثل المقاومة، ولا رمادية في المصالح الوطنية الإقليمية".

وقال :"كموقف للتاريخ، ما تريده المقاومة للبنان فقط سيادته، وما تريده في الحياة السياسية، فقط شراكة توافقية تجمع العائلة اللبنانية وتمنع عنها سكاكين الخارج".