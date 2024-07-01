حراك المعلمين المتعاقدين: لرفع قيمة بدل الاتعاب للأساتذة في المراقبة والتصحيح

حيا منسق حراك المعلمين حمزة منصور الأساتذة والطلاب المشاركين في استحقاق الامتحانات الرسمية، داعيًا وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، إلى "مقابلة تضحيات المعلمين بإعادة حوافز 20$ عن كل يوم مراقبة، ورفع قيمة بدل الأتعاب للأساتذة في اللّجان والمراقبة والتصحيح".

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وقال في بيان: "ننتظر منك معالي الوزير البت بهذه الحقوق في أسرع وقت ممكن وقبل التصحيح."



من جهة ثانية، شكر حراك المعلمين المتعاقدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية على تلبيتهما دعوة الحراك للحكومة لزيارة مراكز الامتحانات الرسمية. وقد نقل ممثلو الحراك في صور لرئيس الحكومة أثناء زيارته ثانوية صور الرسمية للبنات مطالب الحراك برفع أجر الساعة ودفع انتاجية كاملة في الصيف، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة أكد انه سينسق مع وزير التربية لتلبية هذه المطالب المحقة في القريب العاجل".