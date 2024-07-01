مسؤول إسرائيليّ سابق: إذا اندلعت حرب شاملة مع "حزب الله" هذا ما سيشهده لبنان

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شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت على أنّ "اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله" ستكون فكرة سيئة لأنّ إسرائيل ستُعاني من ألم لم تشهده في تاريخها".وقال أولمرت لـ"سي ان ان": "إذا اندلعت حرب شاملة في الشمال من المرجح أن يختفي لبنان، سيكون هناك دمار شامل، لدينا القدرة على القيام بذلك لكن في الوقت عينه، إذا استخدم "حزب الله" كل القوة، وهو سيستخدمها، ستعاني إسرائيل من ألم أكبر من أي وقت مضى في تاريخ مواجهاتنا مع الدول العربية".وأكد أنه "بمعنى آخر ليس هناك مصلحة لإسرائيل وليس هناك مصلحة لـ"حزب الله" في الدخول في حرب شاملة، يمكننا التوصل إلى اتفاق، فذلك يتطلب الحكمة والصبر والمثابرة وضبط النفس". (روسيا اليوم)