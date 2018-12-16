العثور على جثّة مواطن في برج حمّود! (صورة)

أفادت المديرية العامّة للدفاع المدني بأنّ عناصرها نقلت، فجر اليوم الأحد، جثّة مواطن من منطقة برج حمود النهر في المتن، إلى مستشفى "بعبدا الحكومي".



وقد تمّ نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.





