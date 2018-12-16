لبنان

العثور على جثّة مواطن في برج حمّود! (صورة)

Lebanon 24
16-12-2018 | 10:23
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أفادت المديرية العامّة للدفاع المدني بأنّ عناصرها نقلت، فجر اليوم الأحد، جثّة مواطن من منطقة برج حمود النهر في المتن، إلى مستشفى "بعبدا الحكومي".

وقد تمّ نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.


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جثة

برج حمود

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