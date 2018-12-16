في جعيتا.. تناول كمية من الحبوب المنوّمة فدخل الطوارئ!

أدخل إلى أحد مستشفيات كسروان المدعو "و. م." (لبنان، مواليد 1981) بحالة طارئة من جرّاء تناوله كمية من الحبوب المنومة "فاليوم" داخل منزله الكائن في جعيتا - كسروان.



وأفيد بأنّ الأسباب لا تزال مجهولة.