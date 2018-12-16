لبنان

في جعيتا.. تناول كمية من الحبوب المنوّمة فدخل الطوارئ!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2018 | 10:39
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أدخل إلى أحد مستشفيات كسروان المدعو "و. م." (لبنان، مواليد 1981) بحالة طارئة من جرّاء تناوله كمية من الحبوب المنومة "فاليوم" داخل منزله الكائن في جعيتا - كسروان.

وأفيد بأنّ الأسباب لا تزال مجهولة.
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حبوب

مستشفى

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خاص "لبنان 24"

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