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لبنان
في جعيتا.. تناول كمية من الحبوب المنوّمة فدخل الطوارئ!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-12-2018
|
10:39
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أدخل إلى أحد مستشفيات كسروان المدعو "و. م." (لبنان، مواليد 1981) بحالة طارئة من جرّاء تناوله كمية من الحبوب المنومة "فاليوم" داخل منزله الكائن في جعيتا - كسروان.
وأفيد بأنّ الأسباب لا تزال مجهولة.
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