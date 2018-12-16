أدرعي يزعم مجدّداً اكتشاف نفقٍ رابع لـ"حزب الله"!

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأنّ القوات الإسرائيلية كشفت نهاية الأسبوع الحالي عن نفقٍ جديد هجوميّ في الجنوب يمتدّ من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي المحتلّة.وادّعى أدرعي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بأنّ النفق تابعٌ لـ"حزب الله"، كاشفاً أنّ النفق بات تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وقد تمّ تفخيخ مساره بحيث يعرّض كلّ من يدخل إليه من الجانب اللبناني للخطر.وحمّل أدرعي الحكومة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان"، مدّعياً حدوث "خرق فادح للقرار 1701".وأعاد أدرعي نشر مقطع فيديو يظهر ما قيل إنّه ظهور نفق "حزب الله" الأوّل، وسأل: "هل مسؤولو الدولة اللبنانية بحاجة إلى مزيد من الإثباتات حول نشاطات هذه المنطقة الإرهابية؟".