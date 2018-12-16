أدرعي يزعم مجدّداً اكتشاف نفقٍ رابع لـ"حزب الله"!

#عاجل حملة #درع_الشمال:
كشفت قوات #جيش_الدفاع خلال نهاية الأسبوع نفقًا إرهابيًا هجوميًا آخر امتد من الأراضي اللبنانية الى #إسرائيل حيث يتواجد مسار النفق تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا. pic.twitter.com/vNKpHODBeZ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.
سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.
سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
هكذا ظهر نفق #حزب_الله الارهابي الهجومي الاول الذي كشفناه. اليوم قمنا بالاعلان عن اكتشاف النفق الرابع. هل مسؤولو الدولة اللبنانية بحاجة الى مزيد من الإثباتات حول نشاطات هذه المنطقة الإرهابية؟ #درع_الشمال pic.twitter.com/UEO6UWyT1m
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
#عاجل حملة #درع_الشمال:
كشفت قوات #جيش_الدفاع خلال نهاية الأسبوع نفقًا إرهابيًا هجوميًا آخر امتد من الأراضي اللبنانية الى #إسرائيل حيث يتواجد مسار النفق تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدًا. pic.twitter.com/vNKpHODBeZ
تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.
سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.
سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال
تتحمل #الحكومة_اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل #لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار ١٧٠١ وسيادة دولة #إسرائيل.
سنواصل كشف مزيد من التفاصيل لاحقًا#درع_الشمال
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
هكذا ظهر نفق #حزب_الله الارهابي الهجومي الاول الذي كشفناه. اليوم قمنا بالاعلان عن اكتشاف النفق الرابع. هل مسؤولو الدولة اللبنانية بحاجة الى مزيد من الإثباتات حول نشاطات هذه المنطقة الإرهابية؟ #درع_الشمال pic.twitter.com/UEO6UWyT1m
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
هكذا ظهر نفق #حزب_الله الارهابي الهجومي الاول الذي كشفناه. اليوم قمنا بالاعلان عن اكتشاف النفق الرابع. هل مسؤولو الدولة اللبنانية بحاجة الى مزيد من الإثباتات حول نشاطات هذه المنطقة الإرهابية؟ #درع_الشمال pic.twitter.com/UEO6UWyT1m
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 16, 2018
هكذا ظهر نفق #حزب_الله الارهابي الهجومي الاول الذي كشفناه. اليوم قمنا بالاعلان عن اكتشاف النفق الرابع. هل مسؤولو الدولة اللبنانية بحاجة الى مزيد من الإثباتات حول نشاطات هذه المنطقة الإرهابية؟ #درع_الشمال pic.twitter.com/UEO6UWyT1m