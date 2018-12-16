جان عزيز: "المشهد كلّو رمادي"!

لأول وهلة، فعلاً وهلة، بيتهيألك إنو الأمور محسومة: يا أسود يا أبيض...

بس لما تدقق اكتر، بتشوف إنو في رمادي بالوسط...

والأسوأ، إنو بعد ثواني قليلة بيختلط الأسود مع الأبيض... وبصير المشهد كلو رمادي...

لا ابدا... المقصود مش الكهرباء صباح الأحد...

المقصود كل صباح ومسا... هيدا البلد pic.twitter.com/l30HdfiWDg — Jean Aziz (@JeanAziz1) December 16, 2018

غرّد الإعلامي جان عزيز عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلاً: "لأول وهلة، فعلاً وهلة، بيتهيألك إنو الأمور محسومة: يا أسود يا أبيض... بس لما تدقق أكتر، بتشوف إنو في رمادي بالوسط... والأسوأ، إنو بعد ثواني قليلة بيختلط الأسود مع الأبيض... وبصير المشهد كلو رمادي... لا أبداً... المقصود مش الكهرباء صباح الأحد...المقصود كل صباح ومسا... هيدا البلد".