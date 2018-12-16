لبنان

توقيف منتحل صفة ضابط في "انتربول" قوى الأمن.. هذا ما أقدم عليه مع شريكه

Lebanon 24
16-12-2018 | 11:04
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص يدعى "ع. ب." يتّهم المدعو "م. ف." بالاشتراك مع آخرين على خطفه وضربه وإيذائه، نتيجة خلاف على مخدرات ومبلغ مالي منتحلاً صفة أمنية.

بتاريخ 3/12/2018، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي حول فرار شخصين من مدينة بيروت بسبب حادثة حصلت معهما سابقاً، وتواريهما عن الأنظار من خلال إقامتهما داخل منزل في إحدى بلدات اقليم التفاح، وإقدام أحدهما على انتحال صفة أمنية موهماً المواطنين أنّه ملازم أول في انتربول قوى الأمن الداخلي.

بناء عليه، وبمطابقة المعلومات، تبيّن أنّ أحدهما هو الذي ظهر في الفيديو المذكور، ومن المحتمل أن يكون الآخر قد عاونه في الضرب والخطف.

نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، توصلت مفرزة استقصاء الجنوب إلى تحديد هويتهما، وتمكّنت من توقيفهما في بلدة جرجوع، وهما اللبنانيان:

- م. ف. (مواليد عام 1988) منتحل صفة الضابط

- ا. ج. (مواليد عام 1990)

وقد تبيّن أنّه يوجد بحقّ:

- الأول مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرّ بجرم مخدرات.

- الثاني خلاصة حكم بجرم مخدرات.

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".

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