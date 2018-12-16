لبنان

الراعي: هل المقصود تعطيل الدولة لغاية مُبطنة؟

Lebanon 24
16-12-2018 | 11:25
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دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السياسيين الى فتح نافذة ليدخل نور الله الى عقولهم وقلوبهم فيخرجها من ظلمة الفساد والمصالح.
كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، حيث توجه بالكلام إلى "المسؤولين السياسيين الذين يعرقلون تأليف الحكومة الجديدة وبالتالي يزيدون الأزمة الإقتصادية والمالية وما يتصل بهما"، معتبراً أن الأزمة بلغت حيّز الخطر على البلاد، اضافة إلى المزيد من فقر المواطنين وتحطيم آمال الشبيبة وطموحاتها.

وسأل الراعي: "كيف يمكن قبول هذا الواقع الشاذ في ممارسة العمل السياسي والإفراط في السلطة. كيف يمكن أن يتفاهم ويتحاور ويتشاور أهل السلطة والتكتلات النيابية والنافذون، فيما كل واحد وكل فريق متمسك برأيه ومطلبه؟ هل المقصود تعطيل الدولة التي تخسر يوميا من وارداتها ويتفاقم دينها مع إطلالة كل صباح، لغاية مبطنة ما؟ إن السلطة من طبعها مدعوة لتبني لا لتهدم، لتتقدم بالبلاد إقتصاديا وإنمائيا وأمنا لا لتعود به إلى الوراء، لتوفر الخير العام للمواطنين لا لإفقارهم."

وتابع: "إفتحوا، أيها المسؤولون السياسيون، نافذة ليدخل نور الله إلى عقولكم وقلوبكم، فيخرجها من ظلمة المصالح والتحجر والبغض، ومن ظلمة الفساد والمكاسب غير المشروعة، ويصلح حياتكم لكي تصلحوا أداءكم لخير لبنان وشعبه ومؤسساته.

المصدر: الوكالة الوطنية
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