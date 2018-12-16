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لبنان
الطقس سيتحوّل ظهر الاثنين.. الرياح ستهب والثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
16-12-2018
|
11:31
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أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس: "تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المرتفع على شرق اوروبا ووسطها (السيبيري 1043hpa) وأخرى تسيطر على شمال غرب افريقيا (الآزوري 1027hpa).
وتبقى قيم الضغط المتدنية فوق المناطق الواقعة بين الإثنين (ايطاليا وصربيا واليونان) تعبر فوقها منخفضات جوية عاصفة سوف تضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من ظهر الإثنين بخاصة حين تصطدم بالتيارات الجنوبية الشرقية الدافئة ما يؤدي الى تشكل منخفض عاصف فوق جنوب تركيا يبدأ تأثيره على لبنان من الإثنين بعد الظهر ومساءً حتى يوم الخميس، والجدير ذكره ان سيتعرّض لرياح شرقية من شمال سوريا ورياح جنوبية من جهة سيناء وفلسطين وغربية رطبة من جنوب اليونان فيشابه "المنخفض الدوّار" الذي ضرب لبنان في الفترة الأخيرة لمدة خمسة ايام".
وأضاف: "من خصائص هذا المنخفض الجوّي انه سيطال المناطق الجبلية المطلة على البحر والخط الساحلي الممتد من اللاذقية حتى فلسطين، تتعمّق امطاره نحو الداخل بين الحين والآخر وتشتد في البقاع مع تقدم الأيام حين تتحوّل الرياح الى غربية.
طقس يوم الإثنين، غائم مع امطار محلية واحتمال تشكل عواصف رعدية في ساعات المساء حين تشتد الأمطار ليلاً بين الساحل والجبل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر،
الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 21/16
على الجبال 1200 متر: 13/5
البقاع:14/6
الرطوبة: 88%
الرياح: جنوبية غربيةسرعتها بين 25 و 40 كلم في الساعة".
المصدر: فيسبوك
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