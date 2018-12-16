في الضنية: فشلا بسرقة الصيدلية.. فاستعاضا عنها بالمدرسة! (فيديو)

أقدم شابان ملثمان فجر اليوم الأحد، على محاولة سرقة صيدلية طالب في بلدة طاران - قضاء الضنية.وقد حاولا فتحَ باب الصيدلية عبر الكسر والخلع مستعملين آلة حديدية، الا أنً محاولتهما باءت بالفشل.وبعدما فشلا، توجها الى مدرسة الفاروق الواقعة قرب الصيدلية، وتمكنا من الدخول اليها وسرقة محتويات منها وبعثرة الاغراض في مكتب الادارة.