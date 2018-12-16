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لبنان
أميرة عربية سبقت حسام الحريري إلى ساندهيرست.. هل تذكرون من هي؟ (صور)
Lebanon 24
16-12-2018
|
12:29
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بعدما أثارت الصور التي نشرها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، من حفل تخريج ابنه حسام من "أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية" في بريطانيا، جدلاً على مواقع التواصل، تساءل كثيرون عن الشخصيات التي تخرّجت منها.
واللافت أنّ عدداً كبيراً من هذه الشخصيات ينحدر من بلدان عربية، وكان آخرها الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني: ففي 24 تشرين الثاني الفائت، حضر العاهل الأردني عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا الحفل إلى جانب ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني (الذي تخرّج منها بدوره)، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.
يُذكر أنّ عدداً كبيراً من الشخصيات العربية تخرّجت من الأكاديمية
، الى جانب الجيش البريطاني وأفراد الأسرة الملكية البريطانية، ومنهم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (ملك البحرين)، وعبد الله بن حسين (ملك الأردن الحالي) والأمراء: عائشة بنت الحسين، إيمان بنت الحسين، عليبن الحسين، حمزة بن الحسين، هاشم بن الحسين، راشد بن الحسن، بسمة بنت طلال، طلال بن محمد، والشيخ مبارك عبد الله الجابر الصباح (أول رئيس لهيئة الأركان العامة في الجيش الكويتي)، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (وزير الحرس الوطني السعودي)، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (نائب وزير الدفاع السابق) والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات) والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (ولي عهد دبي)، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (أمير قطر الحالي) والسلطان قابوس بن سعيد (سلطان عمان).
يُشار إلى أنّ أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية (RMAS)، وهي كلية عسكرية بريطانية تأسست في العام 1802، وتعتبر مركز تدريب أساسي لضباط الجيش البريطاني.
المصدر: وكالات - "لبنان 24"
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