للمرّة الثالثة.. "معتز" يطعن نفسه بآلة حادّة

أقدم السوري "معتز ح." على طعن نفسه بآلة حادة في منطقة التبانة.

وقد أصاب نفسه بطعنات في الصدر، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".وتبيّن أنّه أقدم على طعن نفسه بعد خلافات عائلية، حيث تم نقله الى المستشفى الاسلامي للعلاج ووضعه مستقر.والجدير ذكره أنّ هذه هي المرّة الثالثة التي يطعن فيها "معتز" نفسه.