انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس بداية الأسبوع

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول تدريجا خلال الفترة المسائية الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا كما يتشكل الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول تدريجيا خلال الفترة المسائية الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد اعتبار من بعد الظهر وتكون مصحوبة ببرق ورعد أحيانا كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 1 الى 15 درجة، في الأرز من 1 الى 9 درجات، في الداخل من 5 الى 16 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا. الانقشاع: جيد الى متوسط.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21°م.- الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس:36:06 ساعة غروب الشمس:31:16