المطران معوض: لتعميم نموذج كهرباء زحلة على كل لبنان

طالب مطران زحلة للموارنة جوزف معوض تعميم نموذج كهرباء زحلة الناجح على كل لبنان ، كلام معوض جاء خلال حفل انارة زينة الميلاد في مطرانية زحلة المارونية و كاتدرائية مار مارون في كسارة بعد قداس ترأسه بحضور اخويات الابرشية و بمشاركة افواج الكشاف الماروني.و بعد عزف موسيقى الكشاف الماروني للاناشيد الميلادية القى المطران معوض كلمة شكر فيها مدير عام كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد على مبادرته السنوية في انارة مطرانية زحلة للموارنة و باقي المطرانيات في زحلة في زمن الميلاد كدليل على البهجة التي نتمنى ان تعم كل لبنان و باقي المناطق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على الصعيد الاقتصادي و انتظام عمل المؤسسات الا ان الايمان يجعلنا نصمد و نستمر و نطلب من ربنا مساعدة بلدنا و مجتمعنا و كل انسان بحاجة لمساعدة لان الشعوب تستمر بالإيمان.و تابع معوض:"بهذه المناسبة اتوجه بالشكر و المعايدة لشركة كهرباء زحلة و المهندس اسعد نكد القيم على هذه الشركة الناجحة و نتمنى لها الاستمرارية و ان تكون نجاحاتها نموذجاً يعمم على كل لبنان و نتمنى لهذه المبادرة الريادية التي امنت الكهرباء ٢٤/٢٤ لزحلة و ستة عشر بلدة الاستمرارية و هذا ما يتمناه ابناء المجتمع الزحلي و البقاعي و جميعنا مع التحسين و التطوير الذي ينقلنا الى الامام لا لارجاعنا الى الوراء و لهذا كل الشكر للمهندس اسعد نكد و كل تمنياتنا بالازدهار للشركة التي يرعاها."و ختاماً توجه معوض بالمعايدة لكل الزحليين والبقاعيين بمناسبة الاعياد المجيدة.