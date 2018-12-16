لبنان

بلدية بعبدات توضح حقيقة حريق الكنيسة

Lebanon 24
16-12-2018 | 14:39
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اوضحت بلدية بعبدات في بيان اليوم ان "الحريق الذي اندلع بعد ظهر امس في الكنيسة الجديدة، والتي هي قيد الانشاء، ناتج عن حريق في غرفة العمال الذين يعملون في الكنيسة، وهو ليس مفتعلا ابدا كما اظهرته التحقيقات التي قامت بها القوى الامنية". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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بعبدات

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