لبنان

في بيروت وضواحيها.. سرق حقائب نسائية وبعض المتاجر!

Lebanon 24
16-12-2018 | 14:45
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورًا تتضمن قيام شاب بعمليات احتيالية داخل متاجر في مدينة بيروت وضواحيها، بحيث كان يعمد الى:

- السرقة من داخل الحقائب النسائية.

- سرقة بضائع من المتاجر، ومن ثم يعمل على اعادتها متذرعا بأنها ليست طلبه او أن والدته لا تريدها، ويتم دفع ثمنها له.

بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٨ وفي منطقة الرويس، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيفه ويدعى:

- ع. ع. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبتعاطيه المخدرات.

أودع الموقوف مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القصائية للتوسع بالتحقيق معه.

لذلك وبناءً لإشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى:

-مركز فصيلة برج البرجنة الكائن في ساحة المريجة/مبنى فصيلة المريجة، أو الاتصال على الرقم: ٤٦٦٣٨٣/٠١.

-مفرزة الضاحية القضائية الكائنة في الاوزاعي-  ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على الرقم: ٠١/ ٤٥١١٦٢.

تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: قوى الامن
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