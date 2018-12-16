إشكالٌ في الشويفات أدّى لإصابة شاب بطلق ناريّ

أُد خل الى احد مستشفيات بيروت اللبناني "م. م." من مواليد العام 1987، على اثر اصابته بطلق ناري من بندقية "بومب اكشن" تحت ركبته في الشويفات.



وبحسب مراسل "لبنان 24"، تبيّن أنّ الإصابة أتت بعد اشكال وقع مع اشخاص من "آل ز." ولا تزال حالته الصحية مستقرة .