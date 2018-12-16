بإشكال ثمّ بـزفّة في عين الحلوة.. أمرٌ واحد تكرّر!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن حصول إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة في الشارع الفوقاني بسبب اشكال فردي، وقد عملت القوة المشتركة على تطويقه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك سمع اطلاق نار ابتهاجا بزفة عرس.