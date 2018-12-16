لبنان

بإشكال ثمّ بـزفّة في عين الحلوة.. أمرٌ واحد تكرّر!

Lebanon 24
16-12-2018 | 16:21
A-
A+
Doc-P-537893-636805742767432111.jpg
Doc-P-537893-636805742767432111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن حصول إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة في الشارع الفوقاني بسبب اشكال فردي، وقد عملت القوة المشتركة على تطويقه، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
كذلك سمع اطلاق نار ابتهاجا بزفة عرس. 
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
مواضيع ذات صلة
سماع إطلاق نار في مخيم عين الحلوة تبينّ أنّه ناجم عن إشكال فردي في الشارع التحتاني ولا إصابات (صوت لبنان 100.5)
lebanon 24
18/12/2018 08:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح في ​مخيم عين الحلوة​ إثر اشكال في سوق الخضار بين شخصين تطور إلى إطلاق نار (صوت لبنان 93.3)
lebanon 24
18/12/2018 08:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف وإصابة 4 عسكريين.. هذا ما كشفه الجيش عن "اعتداء الشروانة"
lebanon 24
18/12/2018 08:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل صبي بإطلاق نار في مدرسة بولاية إنديانا الاميركية (الشرق الاوسط)
lebanon 24
18/12/2018 08:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

إطلاق نار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2018-12-18
08:17 | 2018-12-18
08:17 | 2018-12-18
08:08 | 2018-12-18
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website