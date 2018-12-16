لبنان

الجيش يراقب القوات الإسرائيلية بكاميرا.. هذا ما حصل اليوم على الحدود

Lebanon 24
16-12-2018 | 16:56
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ الجيش اللبناني وضع اليوم كاميرا متحركة ثانية لمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي والأعمال التي يقوم بها في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون، بعدما كان قد رفع قبل أيام كاميرا مماثلة في المحلة المذكورة.

كما وصل إلى محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل، وفد لبناني- فلسطيني يضم حوالى 50 شخصا رافعين راية فلسطين وأعلام "حزب الله" مقابل الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المحلة وإطلاق هتافات تندد بإسرائيل.

وقد عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره، حيث استقدم حوالى 30 جنديا تمركزوا خلف السواتر الترابية، بالإضافة إلى انتشار خمسة آليات عسكرية على الطريق المحاذية للسياج التقني، وسط تحليق لطائرة استطلاع معادية من نوع MK.

كذلك استحضرت القوات الاسرائيلية حفارة آبار ضخمة، باشرت بأعمال الحفر مقابل طريق عام كفركلا، بعدما جرى سحب الحفارتين من الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام.

وفي وقت لاحق أعلن الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أنّ "الجيش الاسرائيلي أبلغ اليونيفيل عن وجود نفق رابع، واليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة". 



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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