لبنان

"حزب الله": لا نمانع أن تكون حصة رئيس الجمهورية 11 أو 12 وزيراً

Lebanon 24
16-12-2018 | 17:29
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علّق عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، خلال حفل تأبيني في بلدة سحمر، على عقدة نواب "8 آذار"، فقال: "ليس حزب الله من أعطاهم الحق في أن يتمثلوا بالحكومة، بل صناديق الإقتراع هي التي أعطتهم الحق، لذلك حزب الله ليس مفاوضاً عنهم في التوزير في الحكومة الجديدة".

وتابع: "حزب الله لا يضغط عليهم، إنّما يقبل بما يقبلون به، وكل محاولة لتزييف الحقائق إنّما هي محاولة بائسة وفاشلة من أجل التغطية عن جهة التعطيل الحقيقية، والحديث عن رفض حزب الله للثلث الضامن لرئيس الجمهورية افتراء ومحاولة فاشلة للتغطية على هوية المعطل".

وأوضح أنّ "علاقة حزب الله برئيس الجمهورية هي بأحسن حال، والحزب يشجع على زيادة حصة رئيس الجمهورية، لأنّه كلّما كان الرئيس في موقع قوّة داخل الحكومة، كلما كانت الضمانة والتأثير والفعالية أكثر"، مضيفاً: "حزب الله لا يمانع إذا كانت حصة رئيس الجمهورية 11 أو 12، والمشكلة ليست هنا، بل في إصرار الرئيس المكلف على رفض الإستماع للنواب السنة المستقلين وإعطائهم حقهم".

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