قداس لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:"أقيم ظهر اليوم في كنيسة مار الياس- انطلياس، قداس لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإستشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج، في حضور ممثل فخامة رئيس الجمهورية النائب الياس بو صعب وممثل دولة رئيس مجلس النواب النائب مصطفى الحسيني وممثل دولة رئيس مجلس الوزراء النائب طارق المرعبي، وعدد من النواب والوزراء والشخصيات الرسمية، كما حضر القداس قائد الجيش العماد جوزف عون وعدد من الضباط والعسكريين".