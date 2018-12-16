لبنان

بعد وصفهم بـ"الخوارج"..سجال هاشم- الحجيري يشتعل

Lebanon 24
16-12-2018 | 18:54
A-
A+
Doc-P-537923-636805844669697730.jpg
Doc-P-537923-636805844669697730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
ردّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على قول النائب بكر الحجيري "إن نواب السنة الستة الذين يطالبون بوزارة هم من الخوارج"، بتصريح قال فيه: "يؤسفنا بعض الانحطاط في الخطاب السياسي الذي وصلت إليه الأمور عند البعض، ممن لا يحق لهم الحديث عن خوارج وخارجين عن المبادىء والالتزامات، فأين كان البعض في مواقع السياسة الحزبية وأين أصبحوا وأين هم من القناعات والاغراءات والانزلاق للتفتيش عن دور وموقع".

أضاف: "إنه زمن العجائب، زمن الانحلال والتحلل من كل القيم والأدبيات والأخلاق، يكفينا فخراً اننا لم نبع في سوق السياسة الباهتة الطائفية والمذهبية، ولم ننتقل من إنتماء إلى إنتماء، وتمسكنا بالثوابت والخيارات التي نشأنا عليها، واننا اليوم في اللقاء التشاوري بما نمثل الانتماء الوطني العربي المقاوم لمكوننا الوطني، في وقت تحاول وأمثالك تزوير التاريخ والانتماء والثوابت لهذا المكون، فبئس السياسة وبئس هذا الزمن الذي سمح لتجار المبادىء ان يبيعوا ويشتروا على قارعة المصالح والمكاسب". 

وكان النائب بكر الحجيري قال خلال لقاء حواري نظمته منسقية بعلبك في تيار "المستقبل"،  بأنّ "عرقلة تشكيل الحكومة حصلت أكثر من مرة، وعلى اكثر من صعيد، وآخرها بدعة النواب السنة المستقلين، نواب سنة حزب الله والخوارج كما تمت تسميتهم اكثر من مرة". 

 

المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2018-12-18
08:17 | 2018-12-18
08:17 | 2018-12-18
08:08 | 2018-12-18
07:40 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website