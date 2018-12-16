باسيل: هدية الميلاد ستكون إعلان الحكومة وعلى الجميع أن يضحي لولادتها

زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بلدة رميش في قضاء بنت جبيل، حيث وضع إكليل ورد على ضريح اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج، ثمّ رعى ريسيتالاً ميلادياً في قاعة كنيسة التجلي.بعد الريستال، ألقى باسيل كلمة قال فيها إنّ "هدية العيد ستكون إعلان الحكومة مع ميلاد المسيح، وهذه الحكومة هي للجميع، وإن لم تنجز سيكون فشلها فشلاً للجميع، وإذا ولدت فهي نجاح لكلّ لبنان وستكون على أساس الخير والعدالة، وبما أنّ الحكومة هي للجميع، فعلى الجميع أن يضحي لإنجاز ولادتها مع احترام معايير التأليف. نريدها حكومة للكل ولخير الكل ولمحاربة الفساد بنفس جديد لبناء مستقبل الوطن".