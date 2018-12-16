المنية تحتفل بإضاءة أشجار وزينة الميلاد

إحتفلت الطوائف المسيحية في المنية، بإضاءة أشجار الميلاد والزينة، فأضيئت شجرتا الميلاد في كنيستي الروم الأرثوذكس والموارنة في المنية، على وقع الاناشيد الميلادية واطلاق المفرقعات النارية، في حضور حشد كبير.كذلك أضيئت شجرة الميلاد في بلدية مركبتا، وملأت الزينة طرقات البلدة وساحاتها التي أضافت بهجة الى أجواء العيد.