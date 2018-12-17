ربْط المشاركة في القمّة العربية بتشكيل الحكومة

ترى دوائر متابعة أن "عدم نجاح المساعي الحالية في استيلاد الحكومة قبل نهاية السنة كحدّ أقصى سيوجّه رسالة بالغة السلبية الى المجتمعين، الدولي المتحفز لتسييل نتائج مؤتمر "سيدر" للنهوض الاقتصادي والمالي في لبنان، والعربي الذي يراهن على القمة التنموية العربية التي تستضيفها بيروت في كانون الثاني لترسيخ مظلة الدعم لـ"بلاد الأرز".