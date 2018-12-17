لبنان

هل تبصر الحكومة النور قبل نهاية العام؟

Lebanon 24
17-12-2018 | 00:30
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شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي، في حال لم يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية!
المصدر: اللواء
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