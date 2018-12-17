تساؤل عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط

تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد الحوت، فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات متزايدة!