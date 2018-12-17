لبنان

تساؤل عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-12-2018 | 00:33
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تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد الحوت، فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات متزايدة!
المصدر: اللواء
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مصادر "اللواء": تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد الحوت فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات
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طيران الشرق الأوسط

محمد الحوت

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