لا خرق في الجدار المسدود

خلافاً لما يجري تداوله من مخارج لأزمة تأليف الحكومة المستعصية منذ نحو ثمانية أشهر، علمت "السياسة" من مصادر مقربة من الرئيس المكلف سعد الحريري، أن "لا خرق أمكن تحقيقه في الجدار المسدود بعد، بانتظار اللقاء المرتقب بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يناقشان عدداً من السيناريوهات لاعتماد أحدها حلاً لأزمة توزير السُّنة الـ6 المحسوبين على "حزب الله".