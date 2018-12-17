تضارب في الوزارات

يقول رئيس جمعية الصناعيين في مجالسه ان "التضارب في عمل الوزارات يجعل الصناعيين ضحية وان أكثرهم بات يتمنى لو تقفل له الدولة مصنعه للتخلص من الأعباء المرهقة".