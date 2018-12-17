لقاء بعيد عن الإعلام جمع باسيل بصفا

كشفت المعلومات عن لقاء بعيد عن الإعلام جمع باسيل بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، من دون الوصول إلى خرق يذكر في الملف الحكومي، حيث رفض "المردة" التنازل عن حقيبة الاشغال.