اجتماع "اللقاء التشاوري" اليوم

يعقد "اللقاء التشاوري للنواب السُنة المستقلين" اجتماعا لبحث آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ومبادرة رئيس الجمهورية، عند الساعة الثانية الا ربعا من بعد ظهر اليوم في دارة النائب عبد الرحيم مراد في تلة الخياط.