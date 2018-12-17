لبنان

بو صعب ل"اللواء": مفتاح الحل يكمن في استقبال الحريري للنوّاب المستقلّين

Lebanon 24
17-12-2018 | 01:26
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نفى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب ان يكون الرئيس عون في وارد الإصرار على الثلث المعطل في الحكومة.
وأوضح لـ"اللواء" ان "الوزير باسيل كان يتحدث عن حصة "التيار الحر" بمعايير التشكيل وفق نتائج الانتخابات النيابية، لكنه لم يقل اننا نريد ثلثا ضامنا، والكل يعرف ان حجمنا النيابي يعطينا 11وزيرا، لكننا لسنا متمسكين بهذا الامر".
ورأى ان "مفتاح الحل يكمن في استقبال الرئيس المكلف للنواب السُنَّة المستقلين والاستماع اليهم وبعدها لكل حادث حديث، ولننتظر لقاء الرئيسين عون والحريري، ونحن نرتقب بوادر حلحلة في ضوء الاتصالات التي يجريها الرئيس عون".

المصدر: اللواء
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