توسّط إبراهيم​ لصفقة الحل الحكومي يعكس طابع بنودها "المُجَدْولة"

أكدت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "توسّط المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لصفقة الحل الحكومي يعكس طابع بنودها "المُجَدْولة" والمتلازِمة إيذاناً بفكّ أسْر الحكومة التي وقعت رهينة حسابات الأحجام والتوازنات ببُعديْها الداخلي والخارجي".