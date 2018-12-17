ضغوط سورية على لبنان... والسبب؟!؟

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، أمس، بأن ثمة ضغوطاً سورية على لبنان لإطلاق هنيبعل القذافي؛ النجل الرابع للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والموقوف لدى الأمن اللبناني منذ 10 كانون الأول 2015.



وقالت المصادر إن النظام السوري أبلغ بعض الجهات اللبنانية الرسمية أخيراً، رسالة شديدة اللهجة مفادها بأنه لا مبرر لاحتجاز هنيبعل القذافي (43 عاماً)، خصوصاً بعدما اتضح أنه لا يعرف شيئاً عن قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978.