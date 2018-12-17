رسالة روسية حازمة للبنان: ممنوع اللعب!!

وتفيد المصادر بأن الجانب الروسي، وبمعزل عن مسؤولية "حزب الله" عن الأنفاق أو عدمها، طلب من لبنان الرسمي معالجة الموضوع عبر اقتراحات ثلاثة، أولها ضرورة الحفاظ على قواعد الاشتباك في المنطقة المشمولة بـ1701، وأن يكلف الجيش اللبناني معالجة الأمر وإزالة أسباب التوتر بما يشكل التزاماً بالقرار الصادر في أعقاب حرب تموز 2006. خصوصاً أن الموضوع سيكون على طاولة مجلس الأمن خلال يومين، وأن الأمر ذاهب باتجاه "إدانة" لقضية الأنفاق.