لبنان

يتقاذفان مسؤولية التعطيل الحكومي لحماية موقفيهما؟

Lebanon 24
17-12-2018 | 06:39
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يسأل بعض المتابعين عن صحة وجود تفاهم ضمني بين مسؤولين بارزين يقضي بتقاذف مسؤولية التعطيل الحكومي بينهما من باب حماية موقفيهما، بحسب ما جاء بأسرار "الجمهورية". 

المصدر: الجمهورية
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