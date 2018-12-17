يتقاذفان مسؤولية التعطيل الحكومي لحماية موقفيهما؟

يسأل بعض المتابعين عن صحة وجود تفاهم ضمني بين مسؤولين بارزين يقضي بتقاذف مسؤولية التعطيل الحكومي بينهما من باب حماية موقفيهما، بحسب ما جاء بأسرار "الجمهورية".



