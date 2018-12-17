اعتصام لاصحاب البسطات والاكشاك في الميناء

نفذ أصحاب البسطات والاكشاك في الميناء مساء أمس الأحد إعتصاماً سلمياً على الكورنيش البحري في المنطقة، للمطالبة بتعويضهم عن ضرب مصدر رزقهم بعد ازالة جميع الاكشاك والبسطات عن الكورنيش البحري، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وطالب المعتصمون من المعنيين النظر في وضعهم بعد الاوضاع المعيشية الرديئة التي يعيشونها.