مجهولون سرقوا منزل ميشال في عكار.. والغلة ذهب ومال

أقدم مجهولون مساء أمس الأحد على سرقة منزل المدعو "ميشال ا." في بلدة الحميرة في عكار وذلك بواسطة الكسر والخلع.وتمكن السارقون من سرقة بندقية صيد ومجوهرات ذهب قدرت بحوالي 3 آلاف دولار ومبلغ من المال.كما اقدموا على تخريب وتكسير محتويات البيت وغرز خنجر حديدي في وسط باب المنزل وفروا الى جهة مجهولة.