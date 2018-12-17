مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر وتسهيل دعارة.. هكذا أوقف في طرابلس

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "احمد ا." في منطقة باب الرمل في طرابلس.والموقوف مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر وتسهيل دعارة. وتم تسليمه الى الفصيلة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.