لبنان

"متسولات ولكن".. يقتربن من سيارات الشباب ويحاولن إيقاعهم بفخ الدعارة!

Lebanon 24
17-12-2018 | 07:54
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ترتفع أعداد المتسولات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و35 عاماً في طرابلس مع اقتراب موسم الأعياد، حيث ينتشرن بشكل منظم على جميع الإشارات والأسواق، ويزرن المحلات التجارية والمؤسسات ويعترضن المتسوقين اثناء دخولهم وخروجهم من المحلات.

وفي التفاصيل أنّ سكان المدنية طلبوا من شرطة البلدية والقوى الامنية ايجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

اما في منطقة الميناء - الكورنيش البحري، فالتسول له وجهة اخرى؛ إذ تتوجه المتسولات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و35 عاماً الى السيارات المتوقفة هناك. وتختار المتسولات السيارات بدقة، إذ يتقدمنّ من السيارة التي تحوي شاب واحد او شابين فقط، ويقتربن من شباك السائق، فيطلبن المال، وفي حال لم يتجاوب الشاب معهن، يقترحنّ عليه ممارسة الدعارة. 



المصدر: لبنان 24 - الشمال
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