جثة رجل إلى جانب الطريق في برج حمود

عثر فجر اليوم الإثنين على جثة رجل مصابا بالرصاص إلى جانب الطريق العام في برج حمود، وفق ما أفادت "جرس سكوب".وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى بعبدا الحكومي.