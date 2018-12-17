لبنان

مؤسسة إعلامية ستنطلق قريباً.. ماذا بأسرار الصحف؟

Lebanon 24
17-12-2018 | 08:19
A-
A+
ماذا بأسرار الصحف؟
Doc-P-538036-636806316486204735.jpg
Doc-P-538036-636806316486204735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
النهار‎


يقول رئيس جمعية الصناعيين في مجالسه ان التضارب في عمل الوزارات يجعل الصناعيين ضحية وان أكثرهم ‏بات يتمنى لو تقفل له الدولة مصنعه للتخلص من الأعباء المرهقة‎....


يحذّر "حزب الله" من محاولات تحميله عبء الأزمة الاقتصادية ومسؤولية أي انهيار مالي إذا وقع بعد اتهامه ‏بابتداع العقد لتأخير التأليف الحكومي‎....


يسأل ديبلوماسيون في مجالسهم الضيقة عمن يمكن أن يكون البديل للرئيس سعد الحريري في حال اعتذر عن ‏إكمال المهمة على ألا يكون من فريق 8 آذار‎....‎


مؤسسة اعلامية على وشك الانطلاق ستشكل النقيض لمؤسسة قائمة " تبث سمومها يوميا " وفق متابعين .



اللواء‎


كشفت تقارير مؤسسة "موديز" أن لبنان يحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بالمقارنة لنسبة ‏الديْن مع الدخل الوطني، الأمر الذي اقتضى تخفيض تصنيفه إلى‎ (B3 -)!


شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي، في حال لم يتم ‏الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية‎!


تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد ‏الحوت، فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات متزايدة‎!‎



المستقبل‎


يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وفداً نيابياً قبل أيام أنه في حال تمّ التوصل إلى حلّ لعقدة "النواب ‏الستة"، فإنّ تشكيل الحكومة لن تعترضه عقبات أخرى "على مسؤوليّتي‎".‎


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:34 | 2018-12-18
08:27 | 2018-12-18
08:17 | 2018-12-18
08:17 | 2018-12-18
08:08 | 2018-12-18
07:40 | 2018-12-18
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website