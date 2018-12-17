مؤسسة إعلامية ستنطلق قريباً.. ماذا بأسرار الصحف؟

النهار‎يقول رئيس جمعية الصناعيين في مجالسه ان التضارب في عمل الوزارات يجعل الصناعيين ضحية وان أكثرهم ‏بات يتمنى لو تقفل له الدولة مصنعه للتخلص من الأعباء المرهقة‎....يحذّر "حزب الله" من محاولات تحميله عبء الأزمة الاقتصادية ومسؤولية أي انهيار مالي إذا وقع بعد اتهامه ‏بابتداع العقد لتأخير التأليف الحكومي‎....يسأل ديبلوماسيون في مجالسهم الضيقة عمن يمكن أن يكون البديل للرئيس سعد الحريري في حال اعتذر عن ‏إكمال المهمة على ألا يكون من فريق 8 آذار‎....‎مؤسسة اعلامية على وشك الانطلاق ستشكل النقيض لمؤسسة قائمة " تبث سمومها يوميا " وفق متابعين .اللواء‎كشفت تقارير مؤسسة "موديز" أن لبنان يحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بالمقارنة لنسبة ‏الديْن مع الدخل الوطني، الأمر الذي اقتضى تخفيض تصنيفه إلى‎ (B3 -)!شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي، في حال لم يتم ‏الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية‎!تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد ‏الحوت، فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات متزايدة‎!‎المستقبل‎يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وفداً نيابياً قبل أيام أنه في حال تمّ التوصل إلى حلّ لعقدة "النواب ‏الستة"، فإنّ تشكيل الحكومة لن تعترضه عقبات أخرى "على مسؤوليّتي‎".‎