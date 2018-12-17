مؤسسة إعلامية ستنطلق قريباً.. ماذا بأسرار الصحف؟

النهار
يقول رئيس جمعية الصناعيين في مجالسه ان التضارب في عمل الوزارات يجعل الصناعيين ضحية وان أكثرهم بات يتمنى لو تقفل له الدولة مصنعه للتخلص من الأعباء المرهقة....
يحذّر "حزب الله" من محاولات تحميله عبء الأزمة الاقتصادية ومسؤولية أي انهيار مالي إذا وقع بعد اتهامه بابتداع العقد لتأخير التأليف الحكومي....
يسأل ديبلوماسيون في مجالسهم الضيقة عمن يمكن أن يكون البديل للرئيس سعد الحريري في حال اعتذر عن إكمال المهمة على ألا يكون من فريق 8 آذار....
مؤسسة اعلامية على وشك الانطلاق ستشكل النقيض لمؤسسة قائمة " تبث سمومها يوميا " وفق متابعين .
اللواء
كشفت تقارير مؤسسة "موديز" أن لبنان يحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بالمقارنة لنسبة الديْن مع الدخل الوطني، الأمر الذي اقتضى تخفيض تصنيفه إلى (B3 -)!
شكّكت مصادر مقرّبة من موقع القرار أن تبصر الحكومة العتيدة النور قبل نهاية العام الحالي، في حال لم يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للثلث المعطل مع فريق رئيس الجمهورية!
تساءلت مرجعية سياسية بارزة عن خلفيات العودة إلى التحامل على شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها محمد الحوت، فيما تحقق الإدارة الحالية أرباحاً مطردة، بينما شركات طيران عالمية تسجّل خسارات متزايدة!
المستقبل
يقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وفداً نيابياً قبل أيام أنه في حال تمّ التوصل إلى حلّ لعقدة "النواب الستة"، فإنّ تشكيل الحكومة لن تعترضه عقبات أخرى "على مسؤوليّتي".