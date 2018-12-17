"السترات الصفراء".. امرأة تلف نفسها بعلم "حزب الله" - قطاع الشانزليزيه (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامرأة قيل إنّها التقطت أثناء تحرّك "السترات الصفراء" الخامس الذي نُفّذ يوم السبت الفائت في باريس.واللافت في هذه الصورة أنّ المرأة وضعت على كتفها علماً أبيض وأزرق تتوسطه بندقية، حيث بدا شبيهاً علم "حزب الله".وعلّق الناشطون على مدى التشابه بين العلميْن، حتى أنّ بعضهم علّق ساخراً: "حزب الله - قطاع الشانزليزيه".يُشار إلى أنّ مستوى التعبئة في التحرّك الخامس لمحتجّي "السترات الصفراء" تراجع، إذ تظاهر نحو 66 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، ما يمثل نصف المشاركين في التظاهرات قبل أسبوع، بينهم بضعة آلاف فقط في العاصمة، من دون تكرار مشاهد العنف الأخيرة، رغم تسجيل مواجهات محدودة في عدد من المدن.