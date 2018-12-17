إنفجار قنبلة في مخيّم المية ومية فجراً!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سماع دويِّ انفجار داخل مخيّم المية ومية في صيدا فجراً، تبيّن أنّ سببه قيام مجهولٍ برميِ قنبلة باتجاه مكتب الشعبة التابع لحركة "فتح" ما اضطر عناصر المكتب إلى إطلاق النّار في الهواء، فيما لم يبلّغ عن وقوع إصابات.