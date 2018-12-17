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لبنان
إنفجار قنبلة في مخيّم المية ومية فجراً!
Lebanon 24
17-12-2018
|
09:16
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سماع دويِّ انفجار داخل مخيّم المية ومية في صيدا فجراً، تبيّن أنّ سببه قيام مجهولٍ برميِ قنبلة باتجاه مكتب الشعبة التابع لحركة "فتح" ما اضطر عناصر المكتب إلى إطلاق النّار في الهواء، فيما لم يبلّغ عن وقوع إصابات.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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قنبلة
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