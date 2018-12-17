بعد كلامه عن مريم البسام.. اعلاميتان تهاجمان وليد البعريني

بغض النظر عن خلافات #وئام_وهاب
و #تيار_المستقبل
بس يلي بيسمع بيان كتلة المستقبل يتليه #وليد_البعريني
ترتعد فرائصه والله العظيم
وما حدا يسألني شو يعني فرائصه لاني 🤷♀️🤷♀️
يمكن موقعها فوق المعدة بشوي
بدكن تعملوا معركة ..جيبولها #قائد
— مريم البسام (@MariamAlbassam) November 27, 2018
بغض النظر عن خلافات #وئام_وهاب
و #تيار_المستقبل
بس يلي بيسمع بيان كتلة المستقبل يتليه #وليد_البعريني
ترتعد فرائصه والله العظيم
وما حدا يسألني شو يعني فرائصه لاني 🤷♀️🤷♀️
يمكن موقعها فوق المعدة بشوي
بدكن تعملوا معركة ..جيبولها #قائد